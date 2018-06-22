В Испании стало больше миллионеров

Число миллионеров в Испании с 2008 года выросло на 76% и достигло 224 тысяч человек. Совокупное состояние испанских миллионеров составляет почти 566 миллионов евро.

Как показал доклад консультационной компании Capgemini, только за последний год число миллионеров увеличилось на 10,9%. Тенденция к росту сохраняется на протяжении шести лет.

По количеству миллионеров Испания занимает седьмое место в Европе, уступая Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии и Нидерландам. В мировом рейтинге Испания находится на 14 месте. Объём богатства, сконцентрированного в руках испанских миллионеров, в 2017 году вырос на 11,9% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на то, что миллионеров стало больше во всём мире, самый заметный рост, почти на 75%, зарегистрирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Северной Америке. Больше всего миллионеров в США, Японии, Германии и Китае, где живёт 61% мирового населения и 62% «ультрабогатых» людей.