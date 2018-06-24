Сарагоса замахнулась на звание европейской столицы мобильности

Власти Сарагосы намерены в 2019 году превратить столицу Арагона в образец «умного» и мобильного города национального и европейского уровня. С этой целью в городе открывается пространство, которое призвано стать центром будущего автомобильной отрасли.

Проект Mobility City разместится в здании Pabellón Puente на берегу реки Эбро, которое было спроектировано Захой Хадид к выставке Expo 2008. На обустройство пространства для проекта, который развивается при сотрудничестве фонда Ibercaja и правительства Арагона, будет выделено полтора миллиона евро.

Проект направлен на развитие региональной экономики в рамках концепции устойчивого развития. Авторы идеи отмечают, что именно в Арагоне производится 80% автомобилей испанской сборки.

На этой неделе 20 компаний автомобильной отрасли подписали соглашение о намерениях. Среди них Volvo, Nissan, Opel, Porsche и Peugeot.

По задумке авторов инициативы, Mobility City должен объединить в себе функции обмена идеями между компаниями и организациями, проведения конференций и форумов, привлечения молодых талантов, а также стать музеем, который будет рассказывать и об истории автомобилестроения, и об инновациях.

Pabellón Puente будет разделён на три основные зоны. Одна из них будет отдана компаниям для проведения конференций, тестирования прототипов или создания креативных лабораторий. Вторая зона будет посвящена образованию и в ней будут представлены последние достижения в цифровых технологиях. Ещё одна зона будет ориентирована на потребителей, которые смогут почувствовать причастность к процессу.