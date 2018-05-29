В Испании снова подорожало топливо

Средняя цена за литр бензина и дизеля в Испании вновь выросла, продолжив тенденцию к росту, которая наблюдается на протяжении 8 недель.

Дизельное топливо подорожало на 1,65% до 1,227 евро за литр, достигнув самого высокого уровня с 2014 года и максимального уровня с начала текущего года.

Цена на бензин выросла на 1,53% до 1,322 евро, что также является самым высоким показателем за последние три года.

Непрекращающийся рост цен на топливо обусловлен подорожанием нефти на мировом рынке, стоимость которой на фоне геополитической напряжённости в последние недели превысила 80 долларов за баррель.

С середины марта топливо в Испании подорожало на 9%. Чтобы заправить полный 55-литровый бак бензином, придётся заплатить 72,7 евро, на 5,6 евро больше чем в конце марта. В случае с дизельным топливом, полный бак такого же объёма обойдётся в 67,48 евро, на 5,4% дороже чем два месяца назад.

В то же время в Испании топливо дешевле по сравнению со средними ценами по ЕС и еврозоне, которые составляют 1,46 и 1,5 евро, соответственно, за литр бензина, и 1,356 и 1,357 - за литр дизеля.