В Испании за время кризиса увеличился разрыв между богатыми и бедными

В опубликованном банком «Докладе о неравенстве» отмечается, что имеются различия в том, как кризис повлиял на показатели неравенства в разных категориях.

Так, разрыв по оплате труда остался почти на неизменном уровне, но из-за массовых увольнений и сокращений у менее обеспеченных слоёв уровень доходов снизился. Увеличился разрыв и по потреблению, поскольку лишившиеся работы были вынуждены сократить свои траты. Самый заметный разрыв, по оценкам Банка Испании, наблюдался по показателю богатства. В докладе приводятся данные о том, что если в 2008 году в руках 10% испанского населения было сконцентрировано 44% общего богатства, то к 2014 году этот показатель приблизился к 53%.

В то же время эксперты отнесли Испанию категории «умеренного» неравенства в сравнении с другими странами. При этом отмечается, что за время кризиса разрыв между богатыми и бедными возрос в большинстве стран.