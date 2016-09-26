В Испании служба доставки пиццы объяснила убытки отсутствием правительства

В Испании постоянное правительство отсутствует уже девять месяцев, и политическая нестабильность начала оказывать негативное влияние на бизнес. Так, руководство службы доставки пиццы Telepizza назвало «политическую неопределенность и потерю доверия со стороны потребителей» причиной своего недостаточного роста.

Генеральный директор группы компаний Telepizza Пабло Хуантеги заявил, что «сложившаяся нестабильная ситуация замедлила темпы потребления». «До мая наши клиенты заказывали чаще и больше», - объяснил Хуантеги. Акции Telepizza, вышедшей на биржу в апреле этого года, на сегодняшний день подешевели с 7,75 до 4,23 евро.

Несмотря на потери, руководство компании поделилось своими планами по расширению бизнеса на территории Испании, которые подразумевают открытие 200 новых точек.

Политическая нестабильность в стране возникла после того, как по итогам выборов 20 декабря прошлого года ни одной партии не удалось набрать абсолютное парламентское большинство. Провалились и попытки сформировать коалицию. Повторное июньское голосование проблему не решило. Если политические силы так и не смогут договориться и объединиться в правящий альянс, то в декабре страну ждут еще одни выборы.

Впрочем, несмотря на отсутствие постоянной власти, экономика Испании продолжает расти. Ожидается, что в этом году показатели роста достигнут 2,9%.