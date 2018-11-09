В Испании начали делать вино с хмелем

Винодельня Cepas de la Culebra в Риофрио-де-Алисте (Самора) начала изготавливать вино с добавлением хмеля. Оно позиционируется как первое в своём роде, а средства на его производство в коммерческих масштабах планируется собрать с помощью краудфандинга.

Как сообщают на винодельне, новинка стала результатом экспериментов с рецептами в поисках напитка, который заменил бы летом обычное вино. Авторы идеи отмечают, в итоге получилось хмельное вино, в котором в зависимости от сорта преобладают ароматы трав, цитрусовых или тропических фруктов, ощущается горьковатый и освежающий вкус.

В Cepas de la Culebra поэкспериментировали с разными видами хмеля, красными, белыми и розовыми винами, чтобы получить качественный продукт.

Винодельня запустила онлайн-кампанию по сбору средств на портале Verkami, где ранее ей удалось собрать более 8500 евро на два другие проекта. Краудфандинг для проекта Lupulado стартовал 28 октября и продлится три недели.