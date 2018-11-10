Испанская трасса AP-1 станет бесплатной с декабря

Испанское правительство продолжает продвигать идею о превращении платных дорог в бесплатные. Пункты оплаты с трасс планируется убирать по мере окончания срока концессий компаний, которые обслуживают эти дороги.

Первой в руки государства перейдёт трасса AP-1 Бургос-Арминьон. Она станет бесплатной с 1 декабря. На этой неделе испанский Совет министров утвердил соответствующий пакет изменений к законодательству об автомобильных дорогах.

Протяжённость AP-1 составляет 84 км, а поток пользователей в 2017 году приблизился к 20 тысячам. В настоящее время эксплуатацией и обслуживанием трассы занимается компания Itíniere, срок концессионного соглашения которой истекает 30 ноября.

Среди других положений нового декрета – увеличение максимальных сумм штрафа для концессионеров в случае недобросовестного выполнения соглашения, а также запрет на проезд определённых видов тяжёлого транспорта по некоторым дорогам.

Предыдущее испанское правительство собиралось и далее предоставлять концессии частным компаниям на эксплуатацию и обслуживание дорог.