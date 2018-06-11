В Галисии создали пиво с морским трюфелем

Галисийские пивовары создали пиво с добавлением самого дорогого моллюска - персебес, или морского трюфеля. Пиво было выпущено под маркой Estrella Galicia в рамках проекта «Фабрика пива». Среди других экспериментов проекта - пиво с падронским перцем.

Пиво с персебес было выпущено ограниченной партией в 5 тысяч литров и продаваться оно будет через Интернет.

Как пояснили создатели оригинального напитка, свежие морские трюфели добавляли целиком в процессе приготовления пива на этапе кипячения сусла. Чтобы подчеркнуть «морской» вкус на последующих этапах в пенный напиток также добавили водоросли.

Дегустаторы пива с морскими трюфелями отмечают выраженный морской аромат, солоноватость и привкус йода.