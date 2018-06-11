В Аликанте ищут подрядчика для туристического паровоза

Мэрия Альтеи (Аликанте) объявила тендера на прогулки на экскурсионных паровозах. Оператором туристического транспорта предлагают пользоваться общественными дорогами города за 14 тысяч евро в год. Администрация предлагает заключить контракт на срок 4 года без возможности продления.

Объявление о проведении тендера было опубликовано в Официальном вестнике провинции Аликанте 7 июня. Заинтересованные компании могут представить свои оферты в течение 30 дней.

В условиях тендера указано, что компания-подрядчик должна будет придерживаться тарифов, указанных в её коммерческом предложении «по меньшей мере на протяжении первых двух лет». При выборе подрядчика, помимо предлагаемой суммы, будет приниматься во внимание стоимость одноразового билета, возможные скидки, а также степень экологичности используемого транспорта.