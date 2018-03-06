В феврале в Испании зафиксировано снижение безработицы

Число безработных, официально зарегистрированных на испанской бирже труда, в феврале сократилось на 6280 человек (0,18%).

Как сообщают в Министерстве занятости и социального обеспечения, наиболее заметное сокращение наблюдается в сфере услуг.

Общее количество безработных по состоянию на конец месяца составило 3 миллиона 470 тысяч человек, что является самым низким показателем за последние девять лет. К тому же, в феврале на 81,5 тысяч человек выросло число трудоустроенных граждан, превысив в общей сложности 18 миллионов 363 тысячи человек.

Сокращение числа безработных, помимо сферы услуг, наблюдалось в промышлености и строительстве. В области сельского хозяйства безработных, напротив, стало больше. Рост безработицы также наблюдался среди испанцев, которые впервые ищут работу.

Число безработных в феврале выросло в шести автономных областях Испании, наиболее заметным рост был в Андалусии, где их стало больше на 7,5 тысяч человек. Сокращение числа нетрудоустроенных граждан наблюдалось в 11 регионах: в Каталонии – на 4,7 тысяч человек, на Балеарских островах – на 3,3 тысячи, в Валенсийском сообществе – на 2 тысячи.