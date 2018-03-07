Инвесторы не хотят вкладывать деньги в гостиничный бизнес Барселоны

После октябрьских событий в Барселоне инвесторы предпочитают гостиничному бизнесу другие направления, которые в меньшей степени зависят от притока туристов. Некоторые заняли выжидательную позицию, другие променяли столицу Каталонии на Мадрид, Валенсию или Бильбао.

В настоящее время активы на сумму более 100 миллионов евро в Барселоне находятся в ожидании инвестора. Среди них отели и апартаменты для туристов.

Эксперты отмечают, что некоторые инвесторы решили понаблюдать за развитием ситуации во время выставки Mobile World Congress, проведение которой должно было оживить туристический сектор.

Застой в последнем триместре 2017 года помешал Барселоне установить новый рекорд по объёму инвестиций в отели. В первом полугодии наблюдался значительный приток капитала из США, около половины инвесторов были американцами. Общая сумма инвестиций в этом секторе в прошлом году составила 325 миллионов евро, что на 27% больше, чем годом ранее.