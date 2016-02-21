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          Новости Испании » Новости » Бизнес » В Барселоне проходит одиннадцатая по счету выставка Mobile World Congress

          В Барселоне проходит одиннадцатая по счету выставка Mobile World Congress

          10:27 28.02.2017

          В минувшее воскресенье в Барселоне началась крупнейшая в сфере мобильных технологий выставка Mobile World Congress, которая в этом году проходит уже в одиннадцатый раз. Как сообщает издание El País, ожидается, что за пять дней мероприятия его посетит более 101 000 человек, половину из которых составят руководители технологических компаний.

          За несколько дней до начала проведения конгресса отели и туристические апартаменты города оказались заполнены на 100%. Именно они получают значительную часть прибыли, которую выставка приносит городу. По данным компаний-организаторов GSMA и Fira Barcelona, в целом ее размер составит около 460 миллионов евро. Согласно подсчетам патронажного совета Fecarsam, 116 миллионов получат местные бары и рестораны. 

          Общая площадь выставочного пространства составляет 115 000 квадратных метров. Его монтаж начался за 12 дней до начала выставки. Всего благодаря Mobile World Congress в городе появляется 16 000 временных рабочих мест для шоферов, звукооператоров, специалистов по электронике и других профессионалов. 

          В общей сложности Испанию на конгрессе представляют 64 компании, 47 из которых имеют собственный стенд. Важное место в его программе займут мобильные разработки, а также технология 5G и мероприятие Internet de las Cosas.

          Темы: Бизнес  Барселона

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