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          Новости Испании » Новости » Бизнес » Сектор производства хамона восстановился после кризиса

          Сектор производства хамона восстановился после кризиса

          17:48 14.02.2017

          В секторе производства хамона в Испании некоторое время назад взорвался такой же «пузырь», как и на рынке недвижимости. Как сообщает издание Economía Digital, отрасль, продукция которой на сегодняшний день является символом превосходного качества, переживала непрерывный рост на протяжении практически двух десятилетий с момента официального создания зарегистрированного региона производства (Denominación de Origen, D.O.) в местечке Гихуэло в 1982 году. По этому случаю была запущена активная маркетинговая кампания, и довольно быстро потребители стали считать, что по уровню качества сорт иберико превосходит сорт серрано.

          В период расцвета рынка недвижимости многие застройщики решили вложить средства в сектор производства хамона, который непрерывно рос и обеспечивал рентабельность на уровне 5%, в то время как доходность финансовых продуктов не превышала 1%. 

          «Они приобретали окорока для последующего вяления и создавали компании, занимавшиеся разведением свиней и производством хамона иберико. Это было спекулятивное движение, в результате которого в 2008 году было произведено 10 миллионов окороков и 10 миллионов лопаток иберийского хамона. Подобные цифры оказались абсолютно несоразмерными масштабам испанского рынка, что привело к кризису», говорит Хуан Антанасио Карраско, генеральный директор компании-производителя хамона Carrasco и вице-председатель патронажной организации Iberaice. 

          В этот момент мелкие хозяйства столкнулись с неожиданным «пузырем» на рынке. Если в случае недвижимости избыточный сток с течением времени был частично ликвидирован, то в продовольственной сфере портящиеся продукты требовали быстрой реализации. Из-за чрезмерного предложения цены на иберико резко упали. Многим производителям пришлось резко снижать цены и продавать хамон по цене 80 евро за единицу, что составляет примерно половину от рыночной стоимости и соответствует уровню цен на хамон сорта серрано. 

          В отрасли, где на тот момент преобладали мелкие предприятия, а производство было рассредоточенным, появление представителей строительной сферы вызвало катастрофический перекос. "Объемы продаж сократились на 60%. Многие хозяйства были вынуждены закрыться. В результате подобной «чистки» все, кто пришел на рынок со спекулятивными целями, погорели. Впрочем, вместе с ними пострадали и остальные», объяснил Карраско. 

          Ситуация достигла своего апогея в 2011 году, после чего начался процесс восстановления рынка. Вот уже по меньшей мере пять лет скотоводы из северной Испании отмечают хорошие результаты. По словам главы Испанской ассоциации заводчиоков (Aeceriber) Мануэля Хосе Гонсалеса, некоторые из них даже перестали выращивать белых свиней на хамон серрано и начали выращивать животных иберийской породы, так как это более рентабельно.  

          Выравнивание ситуации в секторе привело к росту цен на хамон иберико. По состоянию на конец 2016 года объемы продаж выросли на 10% и достигли отметки в 6,2 миллиона единиц.

          Темы: Бизнес

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