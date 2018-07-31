В Барселоне объединили прачечную и бар

В Барселоне клиентам прачечной предлагают совместить приятное с полезным и выпить или перекусить, пока стирается одежда. В столице Каталонии открылся первый laundry bar – смесь прачечной и кафе.

Идея открыть такое заведение принадлежит паре из Барселоны, которая решила позаботиться о том, чтобы клиенты прачечных, томящиеся в ожидании чистой одежды, не тратили время впустую.

Заведение получило название LaBar. Он расположен по адресу Consell de Cent, 442. Интерьер оформлен в современном стиле и максимально функционален.

LaBar – первое в своём роде заведение в Испании, но не единственное в Европе. Формат laundry bar уже опробовали в таких странах как Бельгия или Швейцария.