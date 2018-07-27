В испанских портах вырос грузооборот новых автомобилей

В 2017 году грузопоток новых автомобилей в портах Испании составил на 1,2% больше по сравнению с предыдущим годом. По данным Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей, объёмы перевалки приблизились к 3,3 млн единиц.

Повышение связано, в первую очередь, с ростом на испанском автомобильном рынке. В прошлом году в стране было зарегистрировано более 1,2 млн легковых автомобилей.

Анализ портовой логистики, подготовленный ассоциацией, показал, что морской путь перевозки остаётся самым востребованным способом транспортировки продукции среди производителей автомобилей. На него приходится 46%, автомобильные грузоперевозки составляют 40%, железнодорожные – 14%.

Основная доля перевалки транспортных средств в Испании приходится на порт Барселоны, составляя почти 750 тысяч единиц. За каталонской столицей по объёмам автомобильного грузопотока следует Сантандер (490 тысяч), Валенсия (463 тысячи) и Виго (430 тысяч).