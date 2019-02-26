В Барселоне будут взимать сборы с компаний проката, выставляющих велосипеды на улице

Мэрия Барселоны вводит новый сбор с компаний проката, которые выставляют велосипеды и мотоциклы, предлагаемые в аренду, в общественных местах.

Размер сбора будет составлять 71,5 евро в год за каждое средство передвижения.

Введение сбора было одобрено на заседании мэрии каталонской столицы в пятницу, 22 февраля.

Как отмечают городские власти, горожане обеспокоены стремительным распространением компаний проката. В особенности это касается района Сьютат-Велья, поскольку велосипеды и мотоциклы занимают значительную площадь на узких улицах старого города.

В то же время, представители оппозиции раскритиковали нововведение, обосновав это тем, что существует потребность в полноценном регулировании для этого быстрорастущего сектора, а не в единичных мерах.

По оценкам мэрии, в настоящее время в Барселоне 1500 велосипедов и 2325 мотоциклов предоставляются в аренду в том или ином формате. Ожидается, что их количество может вырасти на 70% и 47%, соответственно.

С введением сбора муниципалитет рассчитывает ежегодно получать доход в 426 тысяч евро. Эти средства могут быть направлены на налоговую поддержку для тех, кто проживает в социальном жилье, и многодетных семей.