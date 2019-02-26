Парковочные места в Мадриде подорожали на 23,5%

В Мадриде наблюдается рост цен на парковочные места после того как в декабре прошлого года власти столицы создали зону Madrid Central. Автомобилям без специальной экологической наклейки ограничили въезд в центр, что привело к резкому повышению спроса на гаражи и стоянки.

По данным портала по продаже недвижимости Fotocasa, средняя цена на парковочные места в центральном районе испанской столицы в январе установилась на уровне 30,9 тысяч евро, что на 5,9 тысяч, или 23,6%, выше чем в июле 2018 года.

Таким образом, центр стал самым дорогим районом Мадрида по стоимости парковок, обогнав предыдущего лидера Чамбери, где средняя цена составляет 30,2 тысячи евро. За места в гаражах Саламанки просят в среднем 28,9 тысяч евро, в Аргансуэле – 24,5 тысяч, в Чамартине – 23,2 тысячи, в Ретиро – 21,1 тысячи. Самые дешёвые парковочные места продаются в Вилья-де-Вальекас (11,9 тысяч), Латине (12,8 тысяч) и Пуэнте-де-Вальекас (13,8 тысяч).

Зона Madrid Central была создана с целью снизить загрязнение воздуха и улучшить качество воздуха. Начиная с марта, водителей автомобилей без экологических наклеек будут штрафовать на 90 евро при движении по центру города.

Некоторые жители центра перепродают на чёрном рынке свои разрешения на въезд за 20 евро, а за 200 евро предлагают зарегистрировать у себя жителей других районов.

Стоимость аренды парковочных мест пока не изменилась В центральном районе она составляет 117 евро, что почти эквивалентно июльскому показателю в 118 евро.