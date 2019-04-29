Uber не собирается отказываться от испанского рынка

Испания входит в число стран, которые Uber считает наиболее перспективными для развития, говорит в сообщении компании. В этот список также попали Аргентина, Германия, Италия, Япония и Южная Корея.

1 апреля в Испании вступили в силу новые правила для компаний, работающих по лицензии на аренду автомобиля с водителем (VTC). Такие компании, как Uber и Cabify, отныне в обязательном порядке должны предоставлять сведения обо всех выполненных поездках в Министерство развития.

Для этих целей министерство создало специальный онлайн-реестр, который будет работать в пяти автономных сообществах: Каталонии, Арагоне, Балеарских островах, Валенсии и Стране Басков. С его помощью правительство намерено контролировать соблюдение законодательства для автомобилей VTC, которое с недавних пор предусматривает запрет на посадку на улице без заказа в приложении, обязательный предварительный заказ, а также ограничение в 20% для поездок за пределы автономного сообщества, в котором выдана лицензия.

Обладатели лицензий VTC будут вносить в реестр дату и время поездки, начальный и конечный пункт, а также регистрационный знак автомобиля, выполняющего заказ. При выявлении несоответствий Министерство развития будет налагать штрафы на компании. Тем не менее, на протяжении двух месяцев устанавливается переходный период, и штрафовать начнут лишь с 1 июня.