В Испании наладили производство самого острого вина в мире

Компания Gik Live, которая специализируется на необычном вине, выпустила новый продукт. Bastarde - «самое острое вино в мире». Его производят в Арагоне из подсушенного на солнце винограда и перца Хабанеро.
Bastarde уже можно попробовать - оно продаётся в магазинах. И стоит 10 евро. Те, кто уже продегустировали его, говорят, что это не просто «вино с нотками чили», а «очень острое вино». Его рекомендуют подавать к сытным мясным блюдам и гамбургерам.
Стоит отметить, что это не первый продукт компании Gik Live, который активно обсуждают в испанских СМИ. Ранее рынок буквально взорвало их вино синего цвета. Позже было вино из «слёз единорога» и вина с добавлением чая.Темы: Бизнес