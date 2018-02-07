Составлен портрет среднестатистического испанского инвестора

Forbes составил портрет среднестатистического испанского инвестора. За последние два десятилетия его характеристики почти не претерпели каких-либо изменений.

Данные основаны на отчёте «V барометр накоплений» наблюдательного центра Inverco, который ассоциация инвесторов представляет каждые два года. Выяснилось, что испанский инвестор, как правило, консерватор в возрасте около 50 лет, который предпочитает заключать сделки по банковским каналам.

Несмотря на улучшение экономической ситуации, инвесторы не идут на большой риск. По данным барометра, доля вкладчиков с умеренным подходом к выбору финансовых продуктов выросла с 33% в 2015 году до 37% в 2017. Большинство по-прежнему составляют консервативные инвесторы, доля которых составляет 58%, против 62% два года назад.

19% вкладчиков предпочитают размещать средства в пенсионных фондах, 15% составляют депозиты, 12% - инвестиционные фонды. Основным фактором для принятия решения по поводу размещения капитала является прозрачность и доверие.

Для заключения контракта три четверти вкладчиков лично посещают банковские учреждения, 12% проводят операции через интернет, 9% обращаются к независимым консультантам.