Santander открывает первое Work Café в Испании

Work Café, которое совмещает в себе кофейню, коворкинг и банковские услуги, располагается по адресу Plaza de Sagrados Corazones, 1. Официальное открытие сети состоится в сентябре.

В руководстве Santander сообщили, что основная концепция Work Café заключается в том, чтобы клиенту хотелось прийти в банк. Отмечается, что банковские отделения по всему миру трансформируются и превращаются в более привлекательные для клиентов пространства. В качестве примера в банке приводят Smart Red в Испании и Work Café в Чили. Руководство банка также неоднократно говорило о том, что модернизация отделений способствует повышению уровня удовлетворения клиентов.

Пока неизвестно, сколько филиалов в новом формате откроется в Испании, но планируется развивать эту модель в разных регионах страны.