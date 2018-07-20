В каких испанских супермаркетах продукты подорожали больше всего?

Организация защиты потребителей в связи с этим занялась мониторингом цен, чтобы информировать граждан об изменении стоимости потребительской корзины в каждом квартале. Первый отчёт показал, что за последний год цены на продукты питания выросли на 1,6%.

Организация проанализировала цены на 159 наименований, которые входят в потребительскую корзину. Из них по 94 продуктам (59%) наблюдается подорожание, а по 65 (41%) – снижение цен.

Самое значительное повышение (64%), было зафиксировано в категории готовых продуктов. Больше всего подешевела бытовая химия – на 36,4%.

По отдельным продуктам заметно подорожало красное столовое вино, яблоки, лимоны, минеральная вода и тушка цыплёнка. Цены снизились на сардины в масле, женские гигиенические средства, виски, рыбу дорада и томаты.

В организации также изучили динамику цен в основных сетях супермаркетов: Alcampo, Caprabo, Carrefour, Condis, Día, El Corte Inglés, Eroski, Hipercor и Mercadona в 8 испанских городах (Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья, Сарагоса, Ла-Корунья, Хихон и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария). Лидерами по росту цен стали Condis и Mercadona, где продукты подорожали в среднем на 3,6% и 3%, соответственно. Меньше всего цены на потребительскую корзину выросли в Alcampo – на 0,4%.