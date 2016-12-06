Ресторан с едой из 3D-принтера доехал до Барселоны

8, 9 и 10 декабря в ресторане Yours в Барселоне будет представлено уникальное гастрономическое предложение от передвижного ресторана Food Ink: гостям заведения представят дегустационное меню, полностью отпечатанное на 3D-принтере. Впервые проект был представлен минувшим летом в Лондоне. Это не первый случай использования 3D-печати в гастрономической сфере, однако авторы идеи Марсио Баррадаш и Энтони Добрженски пошли еще дальше и решили создать мебель и посуду для ресторана с помощью той же технологии.

Идейные вдохновители проекта стремятся предложить своим клиентам самое футуристичное в мире гастрономическое приключение. Они уже несколько месяцев путешествуют по разным странам со своим мобильным рестораном. В каталонской столице их примет заведение Yours, с которым связан футболист Жерар Пике, оказавший активное содействие инициативе Food Ink.

Вдохновением для создания дегустационного меню, состоящего из девяти блюд, послужило собственное гастрономическое предложение Yours, адаптированное к технологии 3D авторами проекта и шеф-поварами Жоэлем Кастанье и Матеу Бланчем из ресторана La Boscana в Бельвисе (провинция Лерида), недавно получившего свою первую звезду Michelin.

В каждый из вечеров мероприятия попробовать эксклюзивный ужин смогут всего 10 человек. Стоимость меню составит 180 евро. Участникам будут выданы очки виртуальной реальности. Кроме того, их ждут визуальные проекции и музыкальные композиции, созданные с помощью искусственного интеллекта. Бронь на ужины выкуплена полностью, однако тем, кто захочет познакомиться с данной гастрономической концепцией, будет предложено продегустировать 3D-закуски тапас за 5 евро с учетом бокала шампанского.