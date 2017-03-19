Подавляющее большинство испанцев предпочли бы работать из дома

Портал Houzz провел опрос среди испанцев, чтобы выяснить, как они относятся к удаленной работе. Выяснилось, что 66% с удовольствием работали бы, находясь у себя дома. И только 23% однозначно предпочитают офисную работу.

Те, кто высказался в пользу "удаленки", чаще всего аргументируют свой выбор гибким графиком и свободой действий. По их мнению, эти преимущества позволят им более эффективно выполнять свои обязанности. Кроме того, часто упоминается существенная экономия времени, которая у офисных сотрудников уходит на дорогу.