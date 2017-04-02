В Барселоне откроется центр инноваций в сфере торговли и методов онлайн-оплаты

В Барселоне появится первый в Испании специализированный центр инноваций в сфере торговли и методов оплаты Payment Innovation Hub. Авторами проекта стали банк La Caixa и компании Global Payments, Samsung, Visa и Arval. Совместными усилиями они займутся продвижением разработок в сфере инноваций и развития.

Центр откроется осенью, однако его точное местоположение пока неизвестно. В течение ближайших трех лет в проект будет инвестировано 5 миллионов евро. Его деятельность будет вестись в трех направлениях: первое из них будет связано с "умными" автомобилями, второе – с разработками в сфере домашнего применения, а третье – с торговлей как в режиме онлайн, так и в традиционной форме.

По словам генерального директора CaixaBank Хуана Алькараса, основная задача данной инициативы – поставить технологии на службу населению, "чтобы их опыт при совершении покупок в онлайне и оффлайне был максимально позитивным". Алькарас также отметил, что основная задача проекта заключается в более доскональном изучении потребностей клиента и удовлетворении новых привычек и потребностей в сфере потребления.

Создание нового центра позволит входящим в его состав фирмам вести общую работу по развитию новых методов оплаты и совершения покупок с точки зрения технологий и новых тенденций. Кроме того, отдельное место в проекте будет отведено обучению и распространению научной информации, которое будет открыто для сотрудничества с другими компаниями и учреждениями для совместной разработки новых методов оплаты.

На первом этапе координацией деятельности центра займется небольшая группа профессионалов, в состав которой войдут максимум 10 человек. В зависимости от каждого отдельно взятого проекта к команде будут присоединяться небходимые специалисты. Представитель Global Payments Фрэнк Янг назвал Барселону "идеальным местом" для вложения средств в создание подобной лаборатории. Он также отметил, что сотрудники его компании со всего мира приедут в каталонскую столицу для работы над проектом.