Под Малагой появится логистический мегахаб

Антекера была выбрана для логистического комплекса, благодаря своему расположению: в этой точке сходятся железнодорожные и автомобильные пути перевозки товаров из Атлантики и Средиземноморья. Выбор также обусловлен близостью к портам Альхесираса, Малаги и Севильи, наличием железнодорожной станции высокоскоростной линии AVE и близостью к аэропорту Малаги, который является четвёртым по объёмам грузоперевозок в Европе.

40% хаба будет контролировать Совет Андалусии через Логистическую сеть Андалусии, а 60% будет принадлежать частной компании Puerto Seco de Antequera, в состав которой, в свою очередь входят несколько предприятий.

К июню власти Андалусии планируют согласовать план застройки. Подготовка к строительству может начаться в том же месяце.

Комплекс будет охватывать территорию в 3,3 миллиона квадратных метров, из которых более миллиона приходятся на логистические центры, более 900 тысяч – на индустриальный парк, а на остальной площади разместится центр услуг с отелем, ресторанами, образовательными центрами и торговыми точками, а также железнодорожный терминал.