В Испании начали производство мыла с запахом хамона

Испанская компания De Daría, специализирующаяся на продаже хамона, создала мыло с запахом этого мясного деликатеса.

В компании сообщают, что мыло изготовлено традиционным способом с использованием продуктов высокого качества. В состав мыла входят различные масла, например, масло хамона бельота и оливковое масло холодного отжима, а также травы: крапива, майоран, шалфей.

По заверениям производителя, помимо аппетитного запаха, мыло обладает и другими свойствами: глубоко увлажняет кожу и придаёт ей шелковистость.

Цена необычного мыла на сайте компании – 8 евро.