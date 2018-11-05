Первая испанская компания начала сотрудничать с НАТО в области кибербезопасности

Компания Indra была отобрана Агентством по коммуникациям и информации НАТО для присоединения к сети компаний, которые сотрудничают с организацией в области выявления, предупреждения и реагирования на кибератаки.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Симпозиума НАТО по безопасности и информации (NIAS18), который прошёл в октябре в бельгийском Монсе.

В руководстве НАТО заявили, что подписание этого договора «укрепляет международные альянсы кибербезопасности и оптимизирует миссии коллективной безопасности НАТО», а также подчеркнули, что с электронными угрозами можно бороться лишь совместными усилиями.

В компании Indra, в свою очередь, отметили важность этого события для компании, а также выразили готовность оказывать всестороннюю поддержку международной организации.

Indra разрабатывает решения для различных областей кибербезопасности и располагает сетью специализированных центров i-CSOC по всему миру, в ведении которых находится защита систем и сетей клиентов.

На симпозиуме НАТО Indra представила доклад на тему «Тенденции и технологические вызовы при подготовке по киберзащите», в котором она подчеркнула роль не только технологий, но и человеческого фактора для укрепления кибербезопасности, а также представила образовательную платформу CyberRange.