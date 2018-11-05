Американские компании будут выращивать марихуану в Испании

После того как в октябре Канада легализовала марихуану, в Испании начался новый виток обсуждения вопроса о её употреблении и выращивании в стране.

Генеральный секретарь партии Podemos Пабло Иглесиас заявил, что Испания могла бы возглавить процесс легализации этого вещества в Европе.

По мнению экспертов, специализирующихся на вопросах узаконения марихуаны, производство каннабиса может стать стратегическим сектором испанской экономики, благодаря благоприятному климату на юге страны.

Иностранные компании также обратили внимание на потенциал Испании в производстве растения. Так, британский фонд GHO Capital, специализирующийся на здравоохранении, приобрёл в апреле за 200 тысяч евро лабораторию Alcaliber, которая недавно получила от Испанского агентства медицинских препаратов и продуктов (Aemps) разрешение на выращивание, производство, экспорт, распространение и реализацию каннабиса в терапевтических целях. У Alcaliber есть плантация в Мурсии, и в этом году с неё планируется собрать первый урожай. В частности, лаборатория будет поставлять марихуану в одну из крупнейших канадских компаний отрасли Canopy.

Крупная компания Freedom Leaf, штаб-квартира которой находится в Лас-Вегасе, в мае заключила сделку на покупку теплиц в Валенсии площадью 40 тысяч квадратных метров за 4,2 млн евро. Эти теплицы предназначены для выращивания комнатных растений пуансеттий, однако компания собирается использовать их именно для каннабиса. Компания также приобрела портал Lamarihuana.com и компанию Green Market Europe, расположенную в в Эльче (Аликанте).

Канадская компания Aphria, специализирующаяся на лечебной марихуане, в свою очередь, проявляет интерес к покупке испанской компании Cafina, которая также производит марихуану и находится в Кальоса-де-Сегура (Аликанте).