Обновлен рейтинг оливкового масла. Испания доминирует...

Испания не только является крупнейшим в мире производителем оливкового масла первого холодного отжима, но и лидирует по количеству видов самого высокого качества.

29 видов испанского масла относятся к защищённым наименованиям по происхождению. Оливковое масло, произведённое в Испании, ежегодно завоёвывает награды на самых престижных конкурсах мира.

В мировом рейтинге оливкового масла extra-virgin (AOVE), 8 мест в топ-10 занимают испанские масла. По результатам конкурса Испания получила больше всего баллов в общем зачёте среди всех стран мира – 52,4 тысячи. За ней с небольшим отставанием следует Италия. Всего рейтинг включает 253 вида оливкового масла.

Десятка лучших оливковых масел мира: