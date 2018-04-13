Zara стала самой дорогой компанией Испании

Стоимость бренда Zara достигла в 2018 году 14,8 млрд евро, обогнав Banco Santander, который опустился на вторую строчку в топ-100 самых дорогих компаний Испании.

Стоимость компании, принадлежащей Амансио Ортега, выросла на 21% по сравнению с прошлым годом. Стоимость Banco Santander, в свою очередь, оценивается в 13,8 млрд евро, на 2% больше чем в 2017 году.

За ними в рейтинге, составленном Brand Finance, следуют BBVA (9,9 млрд евро), Movistar (9,7 млрд евро), El Corte Inglés (3,5 млрд евро), Repsol (3,5 млрд евро), Iberdrola (3,3 млрд евро) и Caixabank (3 млрд евро).

Бренды, входящие в состав корпорации Inditex, включая Zara, составляют 18% суммарной стоимости компаний испанского топ-100. В рейтинге Bershka занимает 15 место, Massimo Dutti – 18 место, Stradivarius – 19 место, Pull and Bear – 20 место, Oysho – 51 место, Kiddy's Class – 87 место.

Банковский сектор при этом по-прежнему остаётся самым дорогим, составляя 27% общей стоимости.

В сумме стоимость 100 самых дорогих компаний Испании составляет 113,7 млрд евро, что на 5% больше по сравнению с прошлогодним исследованием.