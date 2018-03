Названы лучшие испанские работодатели

Консалтинговая компания Great Place to Work опубликовала ежегодный список лучших компаний Испании по версии работников.

Рейтинг Best Workplaces España 2018 возглавляют Vodafone España (в категории более 1 000 сотрудников), Mars España (500-1000 сотрудников), Cisco Systems (250-500 сотрудников), Stryker (100-250 сотрудников) и Hotel AR Diamante Beach Spa & Convention Centre (50-100 сотрудников). При составлении рейтинга было проанализировано более 300 компаний, работающих в разных областях.

На церемонии награждения победителей была особо отмечена значимость модели Great Place to Work for All для создания наилучших условий, как для бизнеса, так и для персонала. Проект предполагает помощь компаниям в достижении корпоративных целей, улучшении рабочей обстановки и создании командного духа.

Также были вручены пять специальных премий. Лучшие отзывы работников получила компания Stryker, самый здоровый психологический и эмоциональный климат оказался в Cisco Systems, la Caixa была отмечена за свои социальные программы, Vodafone España – за применение модели «лучшего места работы», а премию за лучшее руководство получил глава международного направления Kiabi.

Темы: Бизнес