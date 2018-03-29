В Мадриде прошла свадебная выставка

Около 4,6 тысячи человек побывали на выставке 1001 Bodas Premium, посвящённой организации свадеб. Она прошла с 16 по 18 марта в зале Galería de Cristal мэрии Мадрида.

Как сообщили организаторы, более 80 компаний приняли участие в 1001 Bodas Premium. Среди участников также были испанские дизайнеры Альварно, Хорхе Васкес, Гарсия Мадрид, Ганнибал Лагуна. На выставке были представлены такие марки как Jo Malone, El Jardín de La Máquina, Hotel Wellington и многие другие.

Посетители мероприятия имели возможность почерпнуть вдохновение для свадебных приглашений, тортов, цветочных композиций, макияжа и декора.

Кроме того, программа мероприятий включала показ коллекции от кутюр дизайнера Ганнибала Лагуны, коктейль-бар и живые выступления David Dominique Jazz Band и Esther.