МВФ обновил прогноз по испанской экономике

Международный валютный фонд снизил свой прогноз по росту ВВП в Испании в 2018 году до 2,7% и предупредил о возможных угрозах для экономики страны.

В предварительном заключении МВФ по итогам официального визита в страну говорится о том, что «экономический цикл подходит к своему зрелому состоянию», а в среднесрочной перспективе имеется риск снижения темпов роста экономики.

МВФ отмечает, что испанская экономика сохраняет «хороший тонус», но уже преодолела пик активности. По прогнозам аналитиков фонда, рост ВВП Испании замедлится и установится на уровне 2,7% в 2018 году, что на одну десятую ниже по сравнению с июльскими показателями. На 2019 год МВФ пока сохранил прогноз в 2,2%. В то же время отмечается, что эти показатели потенциального роста выше средних по еврозоне, но уже отражают некоторые неблагоприятные факторы.

Организация предупреждает о структурных вызовах, таких как высокий уровень госдолга, высокая безработица, медленное повышение производительности предприятий.

МВФ дал испанскому правительству ряд рекомендаций: снизить госдолг и дефицит бюджета, принять пакет надёжных мер в бюджете на 2019 год, принимать меры социальной направленности вместе с повышением налогов, не ограничиваться привязкой к индексу потребительских цен при пересмотре пенсий, продолжать создание рабочих мест и проводить активную политику по найму молодёжи, повысить производительность предприятий, особенно малых компаний, сократить фрагментированность управления среди госорганов и укрепить финансовый сектор.