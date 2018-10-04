Почти 4 тысячи компаний ушли из Каталонии за год

С октября прошлого года, когда в Каталонии разгорелся политический кризис, из региона ушло 3854 компании с общим оборотом более 83 млрд евро.

Организация D&B провела исследование, которое показало, что основная масса бывших каталонских компаний обосновалась в Мадридском сообществе, куда переехало 61%, или 2344 организации. Их совокупный оборот составляет 65 млрд евро, что эквивалентно 78% от общего оборота всех компаний, покинувших Каталонию.

Также сообщается, что 10% компаний переехали в Валенсийское сообщество, 7% – в Арагон.

Активнее всего компании стремились покинуть Каталонию в декабре 2017 и январе 2019. За эти два месяца юридический адрес сменило 1700 организаций. В сентябре нынешнего года из Каталонии ушли 83 организации. При этом отмечается, что темпы создания новых компаний не компенсируют уход: за год разница между ушедшими и новыми компаниями составила 3422, а за сентябрь – 57. Для сравнения в Мадриде за год было зарегистрировано на 2400 компаний больше, чем покинуло регион, а за сентябрь – на 70 больше.