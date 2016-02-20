Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Испании с “позитивного» до «стабильного». Рейтинг сохранен на уровне «Baa2».

«Результаты работы испанского правительство оказались не такими значительными, как прогнозировало агентство в 2014 году», - говорится в сообщении Moody's.

Одной из самых слабых сторон испанской экономики является слабый контроль над региональными бюджетами. По мнению аналитиков Moody's, власти страны были обязаны больше использовать свое влияние и жестче контролировать бюджеты автономных сообществ.