Mobile World Congress ждёт более 107 тысяч посетителей в 2019 году

Выставка Mobile World Congress (MWC), которая состоится в Барселоне в феврале 2019 года, рассчитывает привлечь более 107 тысяч посетителей из 200 стран.

Мероприятия будут проходить с 25 по 28 февраля на горе Монжуик и в центре Gran Via de Fira в каталонской столице и в La Farga в Оспиталет-де-Льобрегат.

Основными темами MWC 2019 станут умные системы подключения, гиперподключённость, 5G, интернет вещей, искусственный интеллект и big data.

В числе спикеров, которые подтвердили своё участие, новый управляющий компании Vodafone Ник Рид, глава Vimeo Анджали Суд, основательница и управляющая HTC Шер Вонг, глава Citi Джеймс Фориз, руководитель Groupon Рич Вильямс, глава Digital Asset Holdings Блайт Мастерс и гендиректор GSMA Матс Гранрид. На выставке будут представлены более 2400 компаний, в том числе Alibaba Cloud, Cisco Systems, Accenture, Ericsson, Facebook, Google, HTC, Huawei, Intel, Lenovo, Orange, Telefónica, Vodafone, Seat и ZTE.

Новинкой этого года станет проект Planeta Digital: Experiencia Conectada, который соберёт около двух сотен приложений и решений, связанных с системами взаимодействия, оказывающими влияние на повседневную жизнь людей. Ещё одна инициатива 4YFN ожидает более 21 тысяч посетителей, а The Youth Mobile (YoMo) рассчитывает привлечь 25 тысяч посетителей.