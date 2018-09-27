Дешевле всего в Испании заказывать доставку продуктов из Mercadona

Сеть супермаркетов Mercadona оказалась самой дешёвой для онлайн-заказа продуктов. За ней следует Alcampo, а самые дорогие онлайн-супермаркеты – El Corte Inglés и Ulabox.com.

Такие данные представила Организация потребителей и пользователей в своём докладе, где она сравнила цены на продукты в испанских супермаркетах в 2018 году.

В Испании с учётом разницы цен в различных сетях супермаркетов, на потребительской корзине можно сэкономить в среднем 950 евро. Также отмечается, что с точки зрения экономии лучше всего делать покупки в гипермаркетах.

В организации сообщили, что во всех сетях, работающих на национальном уровне, цены на продукты в последние месяцы заметно выросли. В среднем рост составил 1,9%, а самым заметным было подорожание в сетях Carrefour Express (4%), Alcampo (3,2%) и Hipercor (3%). В то же время, несмотря на рост цен, Alcampo остаётся самым дешёвым супермаркетом в стране, когда речь не идёт об интернет-магазинах.