Мэрия Валенсии конфисковала 48 электросамокатов службы проката

Полиция Валенсии конфисковала по приказу мэрии 48 электрических самокатов, которые компания по прокату Lime разместила на улицах города.

На филиал сети аренды электросамокатов в Валенсии было составлено 20 протоколов за то, что она не подчинилась требованию полиции убрать средства передвижения из общественных мест. Изначально компания собиралась это сделать добровольно, но позже приняла решение оставить электросамокаты на улицах.

На этой неделе полиция приступила к обещанному вывозу самокатов, начав с набережной и центра города. Всего планируется изъять 200 индивидуальных транспортных средств. Чтобы установить местонахождение электросамокатов, оборудованных GPS-датчиками, агенты используют мобильное приложение Lime, созданное для клиентов.

Штраф за каждую единицу общественного пространства, занятую самокатами, независимо от их количества, достигает 750 евро. Таким образом, компании грозит штраф на общую сумму в 15 тысяч евро, к которым прибавится сумма затрат на вывоз самокатов – 2 440 евро.

Компания нарушила законодательство, которое требует наличия муниципального разрешения на любую детальность в общественных местах. Власти Валенсии отмечают, что, как правило, в подобных ситуациях организации добровольно убирают своё имущество с улиц, чего на этот раз не произошло. При этом в мунициплитете подчеркнули, что поддерживают использование электросамокатов, которые являются экологичным транспортом, но в то же время призвали компании проката работать на общих условиях и вносить соответствующую плату.