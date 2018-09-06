Аптекам Мадрида разрешили открываться в любое время

Аптеки Мадридского сообщества смогут устанавливать любой график работы, в соответствии с новым Законом об аптеках, который был принят на этой неделе Советом правительства региона. При этом аптеки должны работать не менее 40 часов в неделю и доставлять лекарства на дом таким категориям покупателей, как пожилые люди или тяжело больные пациенты.

Закону ещё предстоит пройти согласование в Ассамблее, после чего в ближайшие несколько месяцев он должен вступить в силу. Закон заменит нормы, действовавшие с 1998 года. Он направлен на то, чтобы сделать график работы более гибким и дать аптекам возможность подстраиваться под нужды того или иного района. В настоящее время для 2866 аптек Мадрида установлены лишь четыре возможных варианта графика работы.

С введением нового закона аптеки будут обязаны работать с 10:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00 по будням и с 10:00 до 13:00 по субботам, а остальные часы будут определяться каждым учреждением самостоятельно.

Закон также включает новые нормы для открытия аптеки. Отныне в районе, где открывается учреждение, должно быть не менее 3 тысяч жителей, а минимальная площадь помещения выросла с 75 до 85 м2.