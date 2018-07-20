Mercadona и Amazon откроют новые логистические центры в Каталонии

Торговая сеть Mercadona начала подготовку к открытию распределительного центра для своего интернет-магазина в Барселоне. Американская платформа Amazon планирует открыть новый логистический центр в этой же провинции, в пригороде каталонской столицы Барбера-дель-Вальес.

Как стало известно, Mercadona уже подписала соглашение с Grupo Goodman об аренде помещения площадью 10 500 м2, которое будет построено в Свободной экономической зоне Барселоны. Планируется ввести его в эксплуатацию в 2020 году.

Mercadona стремится активно развивать интернет-торговлю. В планах компании отказаться от доставки продуктов из супермаркетов и полностью перенести эту функцию в сеть распределительных центров. Пока такой склад в тестовом режиме действует только в Валенсии в промышленной зоне Vara de Quart.

Логистический центр Amazon в Барбера-дель-Вальес станет вторым по размеру в Каталонии после филиала в Эль-Прат-де-Льобрегат. Он разместится в промзоне Can Roqueta на участке в 80 тысяч м2, а склады и помещения займут 50 тысяч м2. Владельцем зданий также будет компания Goodman. На участке уже начались строительные работы.