Мадрид и Страна Басков – самые богатые регионы Испании

Официальная статистика год за годом подтверждает существующий в обществе стереотип, что столица и северные районы Испании гораздо богаче юга страны. По данным Национального института статистики (INE), в 2015 году Мадрид и Страна Басков возглавили национальный рейтинг ВВП на душу населения. В обоих случаях этот показатель превысил 30 000 евро, что значительно выше средней цифры по стране (23 290 евро).

За столицей (31 812€) и Страной Басков (30 459€) следуют Наварра (28 682€), Каталония (27 663€), Арагон (25 552€), Риоха (25 507€) и Балеарские острова (24 394€). Таким образом, в семи регионах объем ВВП на человека превышает средненациональный показатель.

В Кастилии и Леоне, в свою очередь, его уровень составил 22 000 евро. Галисии, Валенсии, Астурии и Кантабрии также удалось преодолеть отметку в 20 000€. На Канарских островах и в автономном городе Сеута объем ВВП на душу населения оказался ниже этой цифры, а в Мурсии и Кастилии – Ла-Манче он не достиг и 19 000 евро.

Худшие результаты показали Эстремадура (16 166 евро), Мелилья (17 173 евро) и Андалусия (17 263 евро). Эти регионы оказались самыми бедными в стране.

Таким образом, если в Мадриде ВВП на человека превышает средний показатель по стране на 36,6%, а в Стране Басков – на 30,8%, то в Эстремадуре его объем оказался ниже общенациональной отметки на 30,6%.

Еще один любопытный факт заключается в том, что в 19 испанских автономиях (17 автономных сообществах и двух городах-анклавах) рост ВВП в ушедшем году оказался значительно более выраженным, чем в среднем по Европейскому союзу. В то время как в ЕС был зафиксирован рост на 1,8%, испанские регионы продемонстрировали результаты от 2,6 до 3,6%. Самый высокий уровень роста наблюдался в Валенсии (+3,6%), Мадриде (+3,4%), Каталонии (+3,3%), на Балеарских островах и в Кастилии – Ла-Манче, где этот показатель на несколько десятых превысил среднюю цифру по стране (+3,2%). В свою очередь, наиболее скромные улучшения были зафиксированы в Арагоне (+2,7%), Мелилье (+2,7%) и Кантабрии (+2,6%).

В соответствии с прогнозами Фонда сберегательных касс (Funcas), в этом году испанская экономика претерпит рост на 2,8%. Самых выдающихся результатов в этом смысле добьются Риоха и Арагон, объем ВВП в которых может вырасти на 3,4 %. Выраженный рост произойдет в Валенсии (+3,1%), Кастилии и Леоне, Каталонии и Андалусии (+3%), а в Мадриде его уровень останется на средней национальной отметке.