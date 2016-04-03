Мадрид и Страна Басков – самые богатые регионы Испании

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Бизнес » Мадрид и Страна Басков – самые богатые регионы Испании

          Мадрид и Страна Басков – самые богатые регионы Испании

          17:22 03.04.2016

          Официальная статистика год за годом подтверждает существующий в обществе стереотип, что столица и северные районы Испании гораздо богаче юга страны. По данным Национального института статистики (INE), в 2015 году Мадрид и Страна Басков возглавили национальный рейтинг ВВП на душу населения. В обоих случаях этот показатель превысил 30 000 евро, что значительно выше средней цифры по стране (23 290 евро).

          За столицей (31 812€) и Страной Басков (30 459€) следуют Наварра (28 682€), Каталония (27 663€), Арагон (25 552€), Риоха (25 507€) и Балеарские острова (24 394€). Таким образом, в семи регионах объем ВВП на человека превышает средненациональный показатель.

          В Кастилии и Леоне, в свою очередь, его уровень составил 22 000 евро. Галисии, Валенсии, Астурии и Кантабрии также удалось преодолеть отметку в 20 000€. На Канарских островах и в автономном городе Сеута объем ВВП на душу населения оказался ниже этой цифры, а в Мурсии и Кастилии – Ла-Манче он не достиг и 19 000 евро.

          Худшие результаты показали Эстремадура (16 166 евро), Мелилья (17 173 евро) и Андалусия (17 263 евро). Эти регионы оказались самыми бедными в стране.

          Таким образом, если в Мадриде ВВП на человека превышает средний показатель по стране на 36,6%, а в Стране Басков – на 30,8%, то в Эстремадуре его объем оказался ниже общенациональной отметки на 30,6%.

          Еще один любопытный факт заключается в том, что в 19 испанских автономиях (17 автономных сообществах и двух городах-анклавах) рост ВВП в ушедшем году оказался значительно более выраженным, чем в среднем по Европейскому союзу. В то время как в ЕС был зафиксирован рост на 1,8%, испанские регионы продемонстрировали результаты от 2,6 до 3,6%. Самый высокий уровень роста наблюдался в Валенсии (+3,6%), Мадриде (+3,4%), Каталонии (+3,3%), на Балеарских островах и в Кастилии – Ла-Манче, где этот показатель на несколько десятых превысил среднюю цифру по стране (+3,2%). В свою очередь, наиболее скромные улучшения были зафиксированы в Арагоне (+2,7%), Мелилье (+2,7%) и Кантабрии (+2,6%).

          В соответствии с прогнозами Фонда сберегательных касс (Funcas), в этом году испанская экономика претерпит рост на 2,8%. Самых выдающихся результатов в этом смысле добьются Риоха и Арагон, объем ВВП в которых может вырасти на 3,4 %. Выраженный рост произойдет в Валенсии (+3,1%), Кастилии и Леоне, Каталонии и Андалусии (+3%), а в Мадриде его уровень останется на средней национальной отметке. 

          Темы: Бизнес  Мадрид  Бильбао

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Видеоролик, который привел к отставке главы правительства Мадрида К.Сифуэнтес Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2018