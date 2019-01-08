Испанское правительство потратит 440 тысяч евро на установку дорожных знаков с новым ограничением скорости

Министерство развития Испании направит 440 тысяч евро на то, чтобы заменить старые дорожные знаки с ограничением скорости в 100 км/ч на новые с ограничением в 90 км/ч, которое вводится на автомобильных дорогах обычного типа.

Изменения вступают в силу с 29 января. Ограничения в 90 км/ч будут распространяться на легковые автомобили, мотоциклы, автобусы, трейлеры с максимальной допустимой массой до 3,5 т и пикапы. Новые знаки появятся на нескоростных трассах с одной полосой движения в каждую сторону и шириной обочины не менее полутора метров. Общая протяжённость таких дорог в Испании превышает 148,5 тысяч км, но знаки будут заменять не везде, поскольку во многих случаях ограничения будут отличаться, в зависимости от участка трассы.

Новые правила были приняты Советом министров в конце декабря 2018 года, и дорожным администрациям дали месяц на приведение обозначений в соответствие.

Как сообщают в министерстве, нововведения коснутся почти 12 тысяч километров дорог, где замене подлежат 2700 дорожных знаков. Каждая замена обойдётся в 162,5 евро.

Для грузовиков, тягачей, фургонов, трейлеров массой свыше 3,5 тонн и фур на дорогах обычного типа устанавливается ограничение в 80 км/ч. В то же время, новый декрет допускает скоростное ограничение до 100 км/ч на трассах, где присутствуют разделительные элементы.

Предыдущие правила действовали с 1980-х годов и предполагали ограничение в 100 км/ч – для легковых автомобилей и мотоциклов, 90 км/ч – для автобусов и фургонов, 80 км/ч – для грузовых автомобилей.

В Генеральной транспортной дирекции убеждены, что снижение порога максимальной скорости позволит сократить число смертей на дорогах. К тому же, с введением этих норм Испания присоединяется к большинству европейских стран, уже установивших ограничение в 90 км/ч для легковых автомобилей.