Европейские банки начнут изымать банкноты 500 евро

В связи с участившимися случаями использования 500-евровых банкнот для противозаконных действий, Европейский центральный банк принял решение изъять их из обращения. Процедуру начнут с 27 января все национальные банки стран еврозоны, за исключением немецких и австрийских.

С конца прошлого года Европейский центральный банк прекратил выпускать купюры номиналом 500 евро, но пока они продолжат использоваться для расчётов. В ближайшее время, согласно решению ЕЦБ, по-прежнему можно будет расплачиваться такими банкнотами, однако попав в один из центральных банков стран еврозоны, они будут изъяты из обращения.

В Испании, где полутысячные купюры прозвали «бенладенами», их число в последние годы заметно сократилось: до 2,4% от общего количества по всему миру.

Кроме того, сообщается, что с конца мая 2019 года ЕЦБ пустит в оборот новые купюры номиналом 100 и 200 евро. 100 евро – один из самых распространённых номиналов, на который приходится почти четверть (23%) от общего объёма евро в мире. Банкноты достоинством в 200 евро, в свою очередь, составляют 1% от общего количества.