Испанский фитнес-клуб начал преобразовывать энергию посетителей в электрическую

В пригороде Мадрида Алькобендасе открылся первый в своём роде спортивный центр, где энергия, выработанная клиентами во время тренировки, не пропадает зря. Её перерабатывают и используют для нужд заведения.

Зал MoveWatts собирается кардинально изменить имидж тренажёрных залов, объединив энергоэффективное оборудование, философию eco-friendly и идею геймификации, чтобы предоставить клиентам доступ к более здоровому и устойчивому образу жизни.

Зал оснащён оборудованием от компании Rocfit, которое может переработать выработанную энергию в электрическую. Среди экологичных тренажёров беговые дорожки , а также несколько разновидностей велотренажёров.

Кроме того, в спортивном центре перерабатывают бумагу и продвигают осознанное питание. Кроме того, тренеры разработали программу для детей всех возрастов, которая направлена на развитие спортивных привычек с малых лет, а также на продвижение идеи семейных тренировок.