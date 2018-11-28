Зарплаты в Испании снизились в 2017 на 1,8%

Мировые темпы роста оплаты труда в 2017 году оказались самыми низкими с 2008 года. Как отмечает Международная организация труда в своём докладе о заработной плате, показатели «далеки от уровней, достигнутых до мирового финансового кризиса».

В документе приводятся данные по Испании, где зарплаты в прошлом году сократились на 1,8%, что является одним из худших показателей в Европе. Более заметным было сокращение лишь в Греции – на 3,5%. За последние 10 лет зарплаты испанцев сократились на 0,3%, в то время как среднеевропейский уровень составляет 0,7%.

В международной организации отмечают, что в 2016 году сокращение по миру в целом (не включая КНР) составляло 2,4%, в 2017 – 1,8%. В странах «Большой двадцатки» рост составил в среднем 0,4% в прошлом году, 0,9% – в 2016 и 1,5% – в 2015. По Евросоюзу в 2017 году динамика была почти нулевой: зарплаты выросли в Германии и Франции, но снизились в Испании и Италии.

В организации также отмечают разрыв по зарплатам между мужчинами и женщинами, который в Испании приближается к 15%, а в мире составляет около 16%. В докладе МОТ указала на необходимость борьбы с гендерным неравенством в трудовой сфере.