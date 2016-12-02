Испания - крупнейший в ЕС импортер моллюсков из Вьетнама

Испания превратилась в крупнейшего экспортера двустворчатых моллюсков из Вьетнама. За десять месяцев текущего года экспорт составил 13,2 млн долларов - на 26,5% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает отраслевой портал fishretail.ru со ссылкой на Главное управление таможни Вьетнама, на Испанию прошлось 20% всего объема экспорта двустворчатых моллюсков из Вьетнама. Это сделало Испанию ведущим импортером вьетнамских моллюсков среди стран ЕС.

За первые восемь месяцев этого года Испания импортировала двустворчатых моллюсков на сумму 419,5 млн долларов. Перу была крупнейшим поставщиком двустворчатых моллюсков для Испании в прошлом году, но в этом году страна заняла четвертое место. Вьетнам занимает 11-е место среди поставщиков двустворчатых моллюсков в Испанию в течение первых восьми месяцев текущего года.