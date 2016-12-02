Безработица в Испании выросла в ноябре

В ноябре число официально зарегистрированных безработных в Испании увеличилось на 24 841 человека, что стало самым значительным повышением для последнего осеннего месяца с 2012 года. Об этом сообщает в пятницу Министерство труда.

Впрочем, в правительстве успокаивают: общий показатель все равно остается на самом низком уровне за последние семь лет. За последний год число безработных сократилось на 359 475 человек.

На сегодняшний день в Испании насчитывается 3 789 283 безработных, зарегистрированных на бирже труда.