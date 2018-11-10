Гербовый сбор при оформлении ипотеки в Испании будут платить банки

Испанское правительство приняло декрет, который вносит изменения в законодательство о налогообложении при переходе права собственности и сборе за документальные юридические действия (ITP и AJD). Декретом устанавливается, что при заключении договора на ипотеку гербовый сбор будут платить банки, а не клиенты, как это было раньше.

Ранее соответствующее постановление о взимании налога с финансовых учреждений вынес Верховный суд Испании. Новые нормы вступают в силу уже в субботу, 10 ноября.

В правительстве подчеркнули, что этот вопрос касается миллионов людей, в связи с чем власти предприняли решительные и безотлагательные меры. В Министерстве финансов заявили, что решение было принято с заботой о гражданах, чтобы им «не приходилось переплачивать».

Отмечается, что после того как Верховный суд вынес постановление, в обществе возникла неопределённость, а банки приостановили выдачу ипотек. Для того чтобы как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию в правительстве было принято решение пойти по пути издания королевского декрета.

Также сообщается, что Министерство экономики работает над созданием независимого органа, который будет защищать интересы клиентов банков. В частности, этот орган будет следить за тем, чтобы финансовые учреждения не включали в договоры дополнительные положения, чтобы компенсировать затраты.