Еврокомиссия выделит более 80 млн евро на интересующую Испанию проекты

Европейская комиссия выделит 81,3 миллиона евро на финансирование 17 проектов, представляющих интерес для Испании. Как сообщают информационные агентства страны, в их числе – инициатива по вложению примерно 11,3 миллиона евро в развитие Европейской системы управления железнодорожным движением (ERTMS), в основном в Средиземноморском коридоре, и еще почти 1,2 миллиона в разработку автоматизированной системы управления трафиком в порту Севильи, также в рамках вышеупомянутого коридора.

Брюссель также выделит 647 500 евро на исследование проекта развития мультимодального терминала и зоны логистической деятельности в порту Картахены. 2,3 миллиона будет направлено на исследование необходимых инфраструктур для перевозки сжиженного природного газа, а еще 9,9 миллиона – на изучение рынка природного газа в Средиземноморье и строительство станций дозаправки.

Помимо этого, Еврокомиссия окажет финансовую поддержку в размере 2,7 миллиона евро проекту MedTIS III, направленного на запуск новых решений в области управления движением и его безопасностью. Чуть более 800 000 евро будет вложено в развитие информационных систем на севере Средиземноморья и в пределах Атлантического коридора..

Кроме того, 1,99 миллиона евро будет направлено на подготовку плана строительства отрезка протяженностью 310 километров между Сарагосой и Пау с целью возобновления работы линии и ее соединения с Сарагосой и Уэской. 1,3 миллиона евро вложат в строительство дороги между Фуэнтес-де-Оньоро и португальским районом Вилар-Формозу.

Чуть более 700 000 евро планируется инвестировать в интеграцию городских территорий Сарагосы и местной железнодорожной станции Делисиас. 750 000 евро направят на изучение препятствий на пути развития услуг в секторе железнодорожных перевозок Средиземноморского и Атлантического коридоров. 762 500 евро будет потрачено на технические исследования возможности продление 16 туннелей и мостов от границы Франции и Бельгии до испанской Астигарраги, а также строительства дополнительного пути на мультимодальной платформе Витория-Хундис.

Наконец, Еврокомиссия направит 1,6 миллиона евро на подготовку проекта адаптации мадридского вокзала Чамартин и его интеграции в план расширения проспекта Кастельяна.